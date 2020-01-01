أخبار النصر اليوم | جونز يتحدث عن مستقبله وانقسام في اجتماع رابطة الدوري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 15 مايو 2020 ...

براد جونز يكشف موقفه من الاستمرار مع النصر

كشف الأسترالي براد جونز، حارس مرمى فريق نادي النصر السعودي، عن مستقبله مع ناديه، بعد اقتراب انتهاء عقده، بنهاية الموسم الحالي.

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وانضم جونز إلى صفوف نادي النصر، خلال صيف 2018، قادمًا من نادي فينورد الهولندي، حيث لعب للعديد من الأندية، أبرزها ميدلزبرة وليفربول.(طالع التفاصيل)

صدمة بسبب إصابة عمر هوساوي

تسبب تطورات حالة عمر هوساوي مدافع النصر بصدمة للجميع بعد انتهاء البرنامج التأهيلي للاعب خلال الأيام الماضية أثناء الحظر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أثناء الفحص الطبي على ركبة عمر هوساوي، ظهر تجمع دموي على ركبته مما صدم الطاقم الطبي.

في العالم الافتراضي .. النصر يسقط الهلال ويتوج بطلًا

توج النصر بطلًا بتغلبه على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.

البطولة الإلكترونية كانت قد أُطلقت بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاستغلال فترة توقف الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا.(طالع التفاصيل)

اجتماع الاتحاد السعودي .. استقالة رئيس الرابطة وانقسام والأهلي يترأس المعارضين

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر مسحل، حاليًا اجتماعًا بحضور ممثلي الأندية، ورابطة دوري المحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".

رابطة الدوري كانت قد أعلنت قبل يومين عن عقد اجتماع طارئ، بعد أن استقرت على العودة لاستئناف المباريات في 20 من أغسطس المقبل، كموعد أولي.(طالع التفاصيل)