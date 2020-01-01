صراع ثلاثي على كيليان مبابي بعد طلبه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

تقارير صحفية فرنسية تكشف السيناريوهات المحتملة لمستقبل كيليان مبابي بعد طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي الشاب يأمل في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن مبابي قد اجتمع مع باريس سان جيرمان، وأخبرهم برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت "ليكيب"، أن اللاعب لديه ثلاث خيارات في الوقت الحالي، تتمثل في ريال مدريد وليفربول والبقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

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خيار ريال مدريد يبدو الأقرب نظرًا للعلاقة المميزة التي تجمع اللاعب بزين الدين زيدان المدير الفني للملكي، ولكون الفريق نفسه من أحلام اللاعب الفرنسي.

كذلك يملك مبابي احترامًا كبيرًا ليورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والذي سبق له أن حاول ضمه لفريقه عام 2017 بالفعل.

ولا تستبعد الصحيفة أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بالتوقيع على عقود التجديد التي قدموها له أكثر من مرة.

في الوقت نفسه استبعدت تقارير صحفية فكرة انضمام مبابي لبرشلونة، نظرًأ لأن الأمر مرهق ماديًا للنادي الكتالوني وسيغلق باب اللعب لريال مدريد نهائيًا في وجه مبابي.

وأكدت نفس التقارير أن الصعوبات المادية ستواجه بايرن ميونخ أيضًا مما ينهي رغبة الفريق البافاري في ضمه، بينما لن تسمح إدارة باريس سان جيرمان له بالانضمام لمانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان لن ينتهي سوى بنهاية الموسم بعد القادم، لكن سيكون على إدارة الفريق الفرنسي بيعه في الصيف القادم لو لم يجدد وأرادوا الحصول على قيمة مادية من رحيله بدلًا من الرحيل بشكل مجاني.