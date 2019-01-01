صراع بين بارما وفيورنتينا من أجل بالوتيلي

بالوتيلي يقترب من العودة إلى إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب النجم الإيطالي ومهاجم الأتزوري سابقًا ماريو بالوتيلي من العودة إلى الكالتشيو، وذلك من بوابة إما بارما أو فيورنتينا.

وكان ماريو بالوتيلي قد قدم أداءً مميزًا مع أوليمبيك مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.

وعقب أدائه المميز، أصبح ماريو بالوتيلي مطمعًا للعديد من الأندية الإيطالية، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

ومؤخرًا، بات بارما أبرز المهتمين بخدمات ماريو بالوتيلي بين الأندية الإيطالية، قبل أن يظهر فيورنتينا في الصورة.

وبات فيورنتينا مهتمًا بخدمات ماريو بالوتيلي، حيث أرسل عرضًا رسميًا لإدارة أوليمبيك مارسيليا من أجل ضمه.

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يذكر أن روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي كان قد صرح من قبل بوجود إمكانية لعودة ماريو بالوتيلي إلى صفوف المنتخب من جديد.