وكيل مدافع ماينز يؤكد محاولة أرسنال وليفربول لضمه

النادي الألماني رفض التخلي عنه وسط معركة الهبوط

كشف وكيل أعمال جون فيليب جبامين مدافع نادي ماينز الألماني، عن محاولة ليفربول وأرسنال التعاقد معه العام الماضي.

جبامين يعتبر من أبرز المدافعين في الدوري الألماني، وارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى أبرزها أرسنال.

بيرنارد كولينون ممثل المدافع الفرنسي ذو الأصول الإيفوارية، كشف عن تواصله مع يورجن كلوب من أجل اللاعب.

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وقال في تصريحات صحفية:"في 2018 اتصل كلوب بإدارة ماينز من أجل طلب ضم جبامين، نظراً لتميزه في خط الوسط والدفاع".

وأضاف:"ماينز رفض التخلي عن اللاعب خلال خوضه معركة على الهروب من الهبوط".

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وتابع:"اجتمعت مع العديد من الأندية مثل ليفربول، توتنهام، إيفرتون وكذلك أرسنال وجميعهم يراقبونه عن كثب".

وعن سعره:"في رأيي أنه يصل إلى 60 مليون يورو، لأنه مدافع على أعلى مستوى ويمكنه التألق مع أي نادي كبير".

وقال وكيل المدافع الشاب خلال حديثه، أن ماينز رفض عرضاً قيمته 35 مليون يورو من أرسنال لضم اللاعب.