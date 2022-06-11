صراع أوروبي للظفر بخدمات مهاجم النصر السعودي!

حتى الآن لا يوجد مفاوضات رسمية..

كشفت تقارير صحفية عن رغبة بعض الأندية الأوروبية لشراء مهاجم النصر السعودي، النجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، للظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية.

ويمر المتألق الكاميروني بفترة رائعة مع فريقه السعودي، حيث انضم للنصر في الصيف الماضي، في محاولة منه لخوض رحلة جديدة داخل الملاعب الآسيوية.

لكن يبدو وأن تألق أبوبكر في السعودية، بجانب الأداء الرائع الذي قدمه ببطولة أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت في بلاده، جعلته محط أنظار بعض الفرق الأوروبية التي ترغب بعودته لأراضيها مجددًا.

ما هي الأندية المهتمة؟

فريق موناكو هو أول المهتمين بضم أبوبكر في الصيف المقبل، حيث يسعى نادي الإمارة إلى إعادة أمجاده المحلية مجددًا، ويبدو أن فينسنت سيكون أول الأسماء التي تفكر فيها الإدارة.

بجانب وجود بعض التقارير التي تشير إلى وجهة أخرى في أوروبا لكنها إسبانية، حيث أن فريق فالنسيا يعد من أحد المهتمين بخدمات الكاميروني.

أما عن الوجهة الأخيرة المحتملة، فهي إلى تركيا من مكان مجيئه، ولكن هذه المرة إلى فريق فنربخشه وصيف الدوري الموسم الماضي، الذي يبحث عن القطعة التي تضعه في الصدارة مستقبلًا.

هل يرحل أبوبكر؟

حتى الآن لم يعلن أبوبكر نيته للرحيل أو ألمح حتى بوجود المفاوضات، لكن عقده يمتد مع فريق النصر حتى صيف عام 2024.

وهو ما يجعل الفريق السعودي يتفاوض من موقف قوة في حال تواجد بعض الراغبين في ضم المهاجم الكاميروني.

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