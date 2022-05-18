صراخ وغضب من ليفاندوفسكي مع بايرن بسبب برشلونة

تُثار العديد من الشكوك والتكهنات حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ بعد أن أعلن عن رغبته في الرحيل عن العملاق البافاري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لخوض تحد جديد.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في 30 يونيو 2023، حيث قدم أداءً رائعاً هذا الموسم بالدوري الأماني بعد أن خاض 34 مباراة نجح من خلالهم في تسجيل 35 هدف بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، تدعيماً لصفوف كتيبة تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا.

ليفاندوفسكي يصرخ في غرفة ملابس البايرن بسبب برشلونة

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" نقلاً عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي أعرب عن ضيقه بسبب تعنت مجلس إدارة بايرن ميونخ في الموافقة على رحيله بالميركاتو الصيفي المقبل، حيث أنه على الرغم من أن اللاعب كان يتحدث بالبولندية إلا أنه كان يقول "برشلونة" مراراً وتكراراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم البايرن تمكنوا من سماع زميلهم في محادثة هاتفية باللغة البولندية الاسبوع الماضي قبل لقاء فولفسبورج، حيث لم يتوقف النجم البولندي عن نطق اسم برشلونة بنبرة غاضبة.

العملاق البافاري يرفض التفريط في ليفاندوفسكي قبل نهاية عقده، مما دفع البولندي للغضب بسبب إصرار مجلس إدارة النادي على الاحتفاظ بخدماته رغم رغبته في الرحيل والتي أعلن عنها رسمياً في وقت سابق.

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