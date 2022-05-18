أصبح برشلونة واضح جداً بشأن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون قادراً على تحقيق قفزة نوعية يحتاجها الفريق للمنافسة على الألقاب مرة أخرى اعتباراً من الموسم المقبل.

الهدف الأكبر للفريق الكتالوني هو روبرت ليفاندوفسكي (33 عاماً)، والذي أعطى بالفعل موافقته على اللعب في كامب نو ، والأمر متعلق حالياً على قدرة البارسا في التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، ليأتي الهدف الثاني وهو جول كوندي، مُدافع إشبيلية صاحب (23 عام).

برشلونة يقترب من ضم كوندي لترميم دفاعاته

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني يضع عينه على جول كوندي لترميم دفاع الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل التعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند بسبب قيمته المالية المرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الوحيدة أمام برشلونة حالياً هي قيمة اللاعب والتي تبلغ 80 مليون يورو، ومن الواضح أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحساس للنادي والوضع الحالي "للعب النظيف"، لا يمكن لنادي برشلونة حتى التفكير في شراء كوندي، ومع ذلك، فإن إشبيلية التي تدرك بالفعل اهتمام برشلونة بمدافعا، ستكون منفتحة على قبول صفقة تتضمن أموال بالإضافة إلى تبادل اللاعبين.

البارسا يرغب في التخلص من سيرجينيو ديست وكليمنت لينجليه، وضم كوندي مدافع النادي الأندلسي، من أجل تخفيض سعر الصفقة بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها البلوجرانا هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن لينجليه يحبذ العودة إلى ملعب سانشيز بيزخوان، فيما يحب ديست الإدارة الرياضية لنادي إشبيلية منذ أن كان ينشط في أياكس، ويرى نادي إشبيلية أن اللاعب الامريكي الدولي بديل مثالي لخسيوس نافاس، الذى يبلغ من العمر 36 عاما، مما يصعب فكرة بيعه مستقبلا، كذلك عدم قدرته البدنية على المشاركة بالكامل في المباريات.

يُذكر أن جوندي مرتبط بعقد مع إشبيلية حتى 30 يونيو 2024، حيث خاض في 31 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم نجح من خلالهم في تسجيل هدفين بينما أرسل تمريرة حاسمة.

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