صديق كرويف الابن يدخل خطط برشلونة لخلافة كومان!

يواصل برشلونة البحث عن مدرب لخلافة رونالد كومان.

يتواصل بحث نادي برشلونة الإسباني عن مدرب جديد لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب الفريق الأول.

إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا لا تشعر بالسعادة عن عمل كومان مع الفريق، وتفكر بشكل جدي في إقالته مع أول فرصة ممكنة لذلك.

برشلونة يعاني على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولذلك فإن إدارة النادي الكتالوني ترغب في تغيير الأجواء، على أمل تحسين النتائج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يبحث حاليًا عن مدرب يمكنه العمل بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وترى إدارة برشلونة صعوبة كبرى حاليًا في التعاقد مع مدرب يتبع فلسفة النادي بعقد دائم، ويمكنه العمل بدلًا من كومان في حالة إقالته.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن أوسكار جارسيا لاعب برشلونة السابق، ومدرب نادي ريمس الفرنسي، قد يقبل مهمة تدريب النادي الكتالوني بشكل مؤقت.

ويرتبط جارسيا بعلاقة وثيقة مع جوردي كرويف، نجل يوهان كرويف أسطورة برشلونة، والذي يعمل حاليًا ضمن طاقم إدارة النادي الكتالوني الرياضية.

برشلونة ينتظر حاليًا نتيجة مفاوضات جوان لابورتا رئيس النادي مع روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وإذا لم يتمكن من إقناعه بترك "الشياطين الحمر" فإن النادي الكتالوني سيبحث عن خيارات أخرى.

ويعد أوسكار جارسيا حاليًا هو الشخص المفضل لدى الإدارة للعب دور المدرب المؤقت، لكن رحيله عن تدريب نادي ريمس لن يكون سهلًا حسبما تؤكد "سبورت".

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