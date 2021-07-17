صديق بنزيما يكشف موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

صديق مقرب من كريم بنزيما يكشف موعد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد وفقًا لمصدر مقرب.

كشف صديق مقرب من الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن قدوم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى النادي الإسباني هذا الصيف.

ويبدو مستقبل مبابي، 22 سنة، غامضًا مع قرب نهاية عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الصيف المقبل وعدم تجديد تعاقده حتى الآن.

من هِني وماذا قال عن مبابي؟

محمد هِني "يوتيوبر" فرنسي مشهور وهو صديق مقرب من لاعب ريال مدريد كريم بنزيما.

محمد قال عبر قناته على يوتيوب إن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف بحسب ما علمه من مصدر موثوق ومقرب.

لم يذكر هِني اسم المصدر ولا أشار إلى كريم بنزيما لكن صحيفة آس الإسبانية ذكرت العلاقة القوية بين الاثنين.

وبحسب اليوتيوبر الفرنسي فإن مبابي سيوقع هذا الصيف لريال مدريد؛ تحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ما موقف باريس من رحيل مبابي؟

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس ومالك باريس سان جيرمان في وقت سابق نية ناديه التخلي عن كيليان هذا الصيف أو تركه يرحل مجانًا الصيف المقبل.

النادي الباريسي يأمل في إقناع اللاعب لتجديد تعاقده لكن اللاعب يبدو غير راغب في ذلك.

وكانت تقارير سابقة إسبانية قد ذكرت أن مستقبل مبابي سيُحدد في الأسبوعين المقبلين؛ مع إغراء باريس له براتب يقترب من 30 مليون يورو لتمديد تعاقده.

لكن وفقًا لهِني فمبابي لن يجدد مع باريس ورغبته هي الانتقال إلى ريال مدريد.

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