اجتماعها مع صديقة نيمار يثير الجدل .. زوجة لاعب برتغالي: جورجينا تتعمد تجنبنا دائمًا!

صديقات ثنائي الهلال والنصر يلفت أنظار صحف العالم، ويفتح الباب أمام أسرار شخصية جورجينا..

رغم أن لقاء جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مع برونا بيانكاردي؛ صديقة نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، مر عليه عدة أيام إلا أنه لا يزال يشغل الصحف العالمية، كونه "حدثًا استثنائيًا"!

الثنائي كان قد التقى في 31 من أكتوبر الماضي في أحد مطاعم العاصمة السعودية "الرياض"، في حضور صديقات برونا، في لقاء كشفت عنه الأخيرة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليه جورجينا: "لقائي بالأمس مع نساء رائعات".

ذلك الحدث شغل الصحف العالمية، كون جورجينا تشتهر بـ"الانطوائية" وعدم إقامة علاقات رفقة زوجات اللاعبين، منذ بداية علاقتها بصاروخ ماديرا، لكن يبدو أن صديقة نيمار نجحت في كسر تلك القاعدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد المعلقين باستغراب على هذا اللقاء؛ المعلق البرتغالي بيدرو كابيتاو، إذ قال عبر برنامج "V+FAMA": "هذا غريب للغاية، خلال ثماني سنوات؛ هذه المرة الأولى التي نرى فيها جورجينا رفقة زوجة لاعب كرة قدم، لدي معلومة من مصادر في الصحافة الإسبانية أنها لا تشعر بالراحة في وسط كهذا وتغار من أجواء عالم كرة القدم".

في الإطار نفسه، علقت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" هي الأخرى على هذا الاجتماع، ناقلة تصريحات لزوجة لاعب كرة قدم برتغالي - لم تكشف عن اسمه -: "التقيت من قبل أنا وأصدقائي بجورجينا، كنا نتقابل في مقصورات الاستادات، هي تعرفنا جيدًا، لكنها لا تقول لنا (مرحبًا) أبدًا، أيضًا تحاول تجنبنا، أعتقد أنها لا تشعر بالأمان".

الصحيفة نفسها نقلت عن شاهدة آخرى: "لا تشعر بالراحة ولا تقبل الوصول لها، ذات مرة ذهبت أنا وصديقة لتحيتها وإخبارها أننا من أكبر المعجبين ببرنامجها، لكن ليس هناك مدخل للوصول إليها، لقد كانت محاطة بالمجموعة المقربة منها وتنظر إلى هاتفها".