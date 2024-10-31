"وُصف باللقاء الملحمي" .. اجتماع جورجينا مع صديقة نيمار قبل صراع الهلال والنصر في ديربي الرياض

كل الأنظار تتجه إلى الرياض غدًا الجمعة..

يبدو أن برونا بيانكاردي وجورجينا رودريجيز، صديقتي الساحر البرازيلي نيمار جونيور والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ثنائي الهلال والنصر السعوديين - على التوالي -، قد نجحتا في خطف الأنظار إليهما، قبل إطلاق صافرة بداية ديربي الرياض الكبير.

الهلال يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وقبل هذا الديربي المرتقب.. فاجأت برونا وجورجينا "عشاق" الهلال والنصر؛ باجتماعيهما على "وجبة عشاء"، في أحد المطاعم اليابانية الفاخرة بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء.

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ونشرت برونا عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة لهذا العشاء، الذي شهد تواجد عدد من صديقاتها أيضًا؛ لتشاركها إياها جورجينا رودريجيز فيما بعد، والتي علقت عليها قائلة: "لقائي بالأمس مع نساء رائعات".

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ومن ناحيتها.. رصدت صحيفة "تيرا" البرازيلية، مساء اليوم الخميس، ردود الأفعال على هذا الاجتماع الذي أطلق عليه البعض اسم "اللقاء الملحمي"؛ حيث أكد عدد من متابعي برونا وجورجينا، أنهما صديقتين مقربتين.

أيضًا.. اعتبر البعض أن علاقة برونا بيانكاردي وجورجينا رودريجيز، "فرصة كبيرة" من أجل تقرب كل من نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو، اللذين يعيشان في نفس المدينة "الرياض"، بالمملكة العربية السعودية.

وفي نفس السياق.. كشفت الصحيفة عن قيمة العشاء الذي جمع صديقتي نيمار وكريستيانو، لافتة إلى أن "الطبق الواحد" في هذا المطعم الفاخر، يتراوح بين 75 إلى 495 ريال سعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم إضافة بعض المقبلات على أحد هذه الأطباق، في المطعم الذي التقيتا فيه برونا وجورجينا؛ قد يصل سعره إلى 2000 ريال برازيلي، أي ما يقرب من 1300 ريال سعودي.

ومن المقرر أن يشارك الأسطورة البرتغالية في ديربي الرياض غدًا، بينما يغيب الساحر البرازيلي، حيث لا يحق له المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حتى شهر يناير القادم؛ بسبب رفع الهلال اسمه من "القائمة المحلية"، أثناء فترة إصابته بـ"الرباط الصليبي"، قبل شفائه مؤخرًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ ليلحق به نيمار جونيور، الذي وقع عقوده الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الماضي.