صديقة ديبالا تكشف: هكذا يعيش مريض فيروس كورونا

ما هي أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها ديبالا

كشفت أوريانا سباتيني، صديقة باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس ، حقيقة ما يعانيه اللاعب خلال الحجر الطبي والأعراض التي يمر بها بعد إصابته بفيروس كورونا.

ديبالا أعلن إصابته وصديقته بفيروس كورونا رغم نفي الخبر مع بداية الموجة في إيطاليا.

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وقالت أوريانا في تصريحات إذاعية: "نحن بخير، منذ يومين أو ثلاثة شعرنا بألم شديد مثل ذلك الذي تشعر به حينما تعاني من الأنفلونزا. الجسد كله يؤلم وهناك شعور بالإرهاق. لم أعاني من قبل من الحمى ولكني راقبت المصابين بها".

وتابعت: "نادي يوفنتوس يرسل لنا الطعام باستمرار، ولكن لو اضطررت للطبخ فلا توجد أزمة تمنعني من ذلك".

وواصلت: "سمعت صوت غريب قادم من الرئة وكان غريبًا بالنسبة لي، بعدها شعر باولو بالتعب ومر بما يمر به مريض الأنفلونزا. على الأقل هذا ما نشعر به نحن".

واختتمت: "نحن في الحجر الطبي منذ 9 أيام والأطباء يمرون علينا باستمرار وهناك فحص آخر يوم 31 مارس. حاليًا نحاول الحصول على بعض الراحة وتناول الفيتامينات".

يذكر أن ديبالا قد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر وأحرز هدفًا رائعًا خلال فوز البيانكونيري بهدفين نظيفين، وذلك قبل ساعات من قرار إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى.