صدمة.. ياسين بونو خارج مباراة برشلونة وإشبيلية

خبر سعيد لبرشلونة..

تلقى إشبيلية نبأ تعيسًا للغاية بغياب ياسين بونو عن مباراة الفريق المرتقبة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كامب نو.

بونو هو الحارس الأساسي لإشبيلية منذ الموسم الماضي بعد إصابة توماس فاتشليك، وقد قاد كتيبة جولين لوبيتيجي لتحقيق الدوري الأوروبي بتألق منقطع النظير.

ولا يزال بونو من أكثر المؤثرين في إشبيلية، إذ أن الدولي المغربي يحمل الرقم القياسي في الحفاظ على شباكه نظيفة في تاريخ النادي الأندلسي.

غياب بونو المفاجئ أرجعته تقارير صحفية إلى إصابة بسيطة تعرض لها في اليد جعلت لوبيتيجي يفضّل عدم المجازفة به خصوصًا وأن الحارس فاتشليك يمكنه أن يحلّ محله.

برشلونة كان النادي الذي كُسِّر على يده صمود بونو ونظافة شباكه، بعدما أحرز عثمان ديمبيلي ثم ليونيل ميسي هدفين في إشبيلية الأسبوع الماضي بالليجا بعد 546 دقيقة عجز فيها جميع الخصوم عن إسكان الكرة مرمى رامون سانشيز بيزخوان.

من ضمن نظافة شباك بونو كانت مباراة الذهاب في نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز إشبيلية بهدفين نظيفين ووضع القدم الأولى في النهائي.

الجدير بالذكر أن إشبيلية قد شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم نجح خلالهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 18 منهم.