بيب جوارديولا ..."أفضل مدرّب في التاريخ"

الصحافة الإسبانية تُصنّف مدرب برشلونة السابق

بعد وصول مانشستر سيتي إلى 21 إنتصاراً على التوالي في جميع المُسابقات وابتعاده بفارق 12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي – قبل ديربي مانشستر- بدأت الأصداء تتزايد عن كون فريق بيب جوارديولا "لا يُقهر" هذا الموسم.

هل "التطبيل" لجوارديولا "زايد عن حدّه"؟

وفي هذا السياق تساءلت صحيفة الماركا المدريدية إن كان "مستر بيب" هو "أفضل مُدرّب في التاريخ" بعد الأرقام التي وصل إليها حتى الآن: 500+ انتصار في مسيرته مع الأندية التي دربها، +200 انتصار في البريميرليغ كأسرع المدربين الذين يصلون إلى هذا الرقم، وبابتعاده بفوز واحد عن سلسلة كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد (22 مباراة) وانتصارين ليعادل سلسلة هانسي فليك مع بايرن ميونخ (23 مباراة) و 3 انتصارات ليُصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ اللعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي هذا الموسم هو الفريق الأكثر تسجيلاً (56 هدفاً)، الأقل تلقياً للأهداف (17)، الأكثر تحقيقاً للانتصارات (20)، الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه (15)، الأقل تعرّضاً للخسارة (2) وصاحب أعلى نسبة إستحواذ (62%).