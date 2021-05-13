صدمة.. والدة رونالدو تحثه على الذهاب لوجهة غير متوقعة!

هل يفعلها الدون؟

تعهدت والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، بإقناع نجلها بالانتقال إلى سبورتينج لشبونة بدايةً من الموسم المقبل.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في شباب سبورتينج لشبونة حتى تركهم في 2002 وبدأ رحلته العالمية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد وحتى استقر في يوفنتوس.

الدولي البرتغالي لا يزال مستقبله مجهولًا مع يوفنتوس رغم امتداد عقده حتى صيف 2022، وأكدت والدته أنها ستحاول إعادته لفريق طفولته.

ماذا قالت والدة رونالدو لجماهير سبورتينج لشبونة؟

وتحدثت أفيرو من شرفة منزلها في العاصمة البرتغالية لشبونة إلى جماهير سبورتينج التي تحتفل بالتتويج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 19 عامًا.

والدة الدون قالت "سأتحدث مع كريستيانو لإعادته إلى سبورتينج مرة أخرى".

وتابعت حديثها الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "العام المقبل سوف يلعب رونالدو في خوسيه ألفالادي (ملعب سبورتينج)".

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى سبورتينج لشبونة؟

وكانت بعض التقارير الواردة من الصحف البرتغالية قد رجحت إمكانية عودة رونالدو إلى سبورتينج لشبونة ولكن بعد نهاية عقده الحالي مع اليوفي في 2022.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى رغبة صاحب الـ36 عامًا في لعب عامين أخيرين من مسيرته مع النادي الذي يحمل له الفضل في كل ما وصل له بعالم كرة القدم.

ما هو موقف يوفنتوس الرسمي من رونالدو؟

رغم كل ما يتداول من الصحف عن رغبة إدارة يوفنتوس التخلص من رونالدو بسبب راتبه الضخم وفشله (من وجهة نظرهم)، لكن الموقف الرسمي عكس ذلك تمامًا.

نائب رئيس يوفنتوس، بافيل نيدفيد، تحدث في هذا الصدد بعبارات واضحة وقال "لديه عقد حتى صيف 2022 وسيبقى، وما سيحدث بعد ذلك لم يتضح بعد".

في الوقت نفسه، أحرز رونالدو الهدف رقم 100 له مع يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي بعد 131 مباراة خاضها مع البيانكونيري في ثلاثة أعوام فقط.

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