يدعوه إلى باريس؟ نيمار: أريد اللعب بجوار رونالدو

أسطورة أخرى يريد أن يلعب بجوارها النجم البرازيلي

كشف المهاجم البرازيلي نيمار، عن رغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط الأنباء حول انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان.

نيمار انضم إلى باريس في 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وقام بتجديد عقده مؤخرًا مع النادي الفرنسي حتى 2025.

البرازيلي لعب بجوار العديد من النجوم مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة، ويطمح الآن لخوض تجربة مختلفة بجوار نجم آخر.

ماذا قال نيمار؟

اللاعب قال لـ"GQ France":"أريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، جاورت العديد من النجوم مثل ميسي وسواريز ومبابي".

وأضاف:"لم ألعب بجوار رونالدو حتى الآن لذلك أريد حدوث ذلك وقت ما".

وماذا عن كأس العالم؟

النجم البرازيلي واصل حديثه:"أريد الفوز بالمونديال، هو الحلم الأكبر لي منذ بداية مسيرتي، وأرغب في الفوز بكل شيء مع باريس أيضًا".

واستكمل:"اقتربت من بلوغي 30 سنة ولدي مسيرة جيدًا من الناحية الشخصية حتى الآن".

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس هذا الصيف؟

النجم البرتغالي الذي قصى تسعة أعوام في ريال مدريد، انضم للفريق الإيطالي في 2018 وفاز بلقبين دوري مع السيدة العجوز.

ومع ذلك فشل رونالدو في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق، وربما يرحل بسبب إمكانية عدم تأهل يوفي للبطولة الموسم القادم.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام باريس بضم رونالدو، رغم إصرار بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن اللاعب مستمر حتى نهاية وقته في 2022.

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