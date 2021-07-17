صدمة للنصر والأهلي .. مفاجأة مدوية في مفاوضات باولينيو

حقيقة مفاوضات الأهلي والنصر مع باولينيو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية في المفاوضات مع البرازيلي باولينيو، لاعب وسط نادي جوانزهو الصيني السابق، مع ناديي النصر والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن هناك مفاوضات من جانب أندية سعودية للحصول على خدمات باولينيو، على رأسها النصر والأهلي، مع دخول الهلال أيضًا في الصفقة.

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وأشارت صحيفة "Fotomac" التركية إلى أن باولينيو لا يمتلك أي عرض من أجل الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويعد هذا الخبر صدمة لجماهير ناديي النصر والأهلي، بعدما كانوا يمنوا النفس بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي المميز خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل الاستعداد للموسم القادم.

بعض التقارير أشارت إلى أن نادي شباب الأهلي الإماراتي دخل بقوة من أجل حسم الصفقة، حيث تم التأكيد على أن اللاعب سيحسم موقفه النهائي خلال الأسبوع المقبل.

ويمتلك باولينيو عروضًا من قطر والإمارات، بالإضافة إلى عرضين من تركيا للتعاقد معه، بعدما أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، عقب فسخ تعاقده مع جوانزهو الصيني.