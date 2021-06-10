صدمة كبرى في الشباب تمنح الهلال والنصر فرصة ذهبية

كيف يستفيد الشباب من تلك الصدمة؟

تلقى نادي الشباب صدمة كبرى من نادي سبورتنج براجا البرتغالي، بشأن استمرار نجمه فابيو مارتينيز رفقة الليث الأبيض للموسم المقبل، وذلك بسبب المطالبات المالية.

وكان الشباب قد حصل على خدمات فابيو مارتينيز لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليعود مجددًا إلى فريقه بعد انتهاء الموسم الرياضي 2020-2021.

ما هي الصدمة التي تلقاها الشباب؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن فابيو مارتينيز أصبح خارج حسابات نادي الشباب السعودي للموسم الجديد، بسبب مغالاة نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرتغالي طلب الحصول على 10 ملايين يورو، لشراء المتبقي من عقد فابيو مارتينيز، الذي تم التعاقد معه قبل بداية الموسم الماضي.

وكانت إدارة الشباب قد تعاقدت مع اللاعب صاحب الـ26 عامًا في سبتمبر 2020 بمبلغ 2 مليون يورو، ولكن طلبات النادي البرتغالي المبالغ فيها جعلت النادي السعودي يتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي.

من سيرحل أيضًا عن صفوف الشباب؟

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن اللاعب البرازيلي سيباستياو "سيبا" سيكون خارج حسابات نادي الشباب للموسم القادم، وذلك من أجل البحث عن لاعب ثاني أفضل منه.

وتم الاستقرار على الإبقاء على الأرجنتينيين إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا، بجانب التشيلي إيجور ليشنوفسكي، والسنغالي ألفريد ندياي والنيجيري أوديون إيجالو.

ومن المقرر أن يتم البحث عن لاعبين سيتم تحديد مراكزهم، بناء على احتياجات الفريق، وذلك بعد التنسيق مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

فرصة ذهبية لكبار المملكة

ويعد رحيل مارتينيز عن نادي الشباب فرصة ذهبية لكبار المملكة العربية السعودية "النصر والهلال والأهلي والاتحاد"، وذلك من أجل حسم التعاقد مع اللاعب.

وبكل تأكيد لفت مارتينيز الأنظار إليه خلال الموسم الماضي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به رفقة الشباب، حيث ساهم بشكل كبير في منافسة الليوث على صدارة الدوري واحتلاله المركز الثاني.

ولكن هناك رغبة من نادي فنربخشه التركي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيف سيستعد الشباب للموسم القادم؟

ويبدأ نادي الشباب استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك عن طريق عقد اجتماعًا مع المدرب بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق، من أجل وضع النقاط على الحروف بما يخص برنامج الإعداد للموسم المقبل.

كما سيتم مناقشة تعاقدات نادي الشباب الجديدة، حيث سيكون معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا.

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