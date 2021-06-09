"فينسنت أبو بكر كبافيتمبي جوميس سيتأقلم سريعًا بالدوري السعودي"

فينسنت أبو بكر؛ المهاجم الكاميروني، القادم إلى نادي النصر السعودي من بشكتاش التركي، هو حديث الساعة حاليًا في الوسط الرياضي السعودي، ما بين احتفالات لجمهور العالمي بهذه الصفقة الكبيرة، وبين مكايدة لجماهير الأندية الأخرى التي لم تُبرم صفقات بعد، خاصة اتحاد جدة، الذي كان منافسًا للعالمي في هذه الصفقة.

لكن ورغم هذه الاحتفالات يبقى اللاعب مجرد أرقام أمام الجماهير السعودية، التي تعرفت واحتفلت به برصد أرقامه وبطولاته مع فرقه السابقة، ونحن في النسخة العربية من "جول" تواصلنا مع الصحفي في النسخة التركية من "جول" عثمان جان أركوت، لمعرفة المزيد عن أبو بكر، نستعرضه في السطور التالية:

اقرأ أيضًا | الاتحاد منافسنا وليس الهلال .. ردود أفعال جمهور النصر على صفقة فينسنت أبو بكر

لماذا رحل فينسنت مجانًا عن بشكتاش رغم مسيرته الناجحة مع الفريق؟ هل كانت هناك مشكلات؟

لا، في الواقع لم تكن هناك أي مشكلة بين أبو بكر وبشكتاش، دائمًا ما كان يبدو سعيدًا هنا، خاصةً وأنه تربطه علاقة رائعة بالجماهير، بجانب أنه كان جزءًا من الفريق في موسم 2015-16 عندما حقق الفريق لقب الدوري المحلي.

أعتقد أن العامل الرئيس في رحيله عن بشكتاش والأكثر إغراءً هو الراتب الذي سيتقاضاه هناك.

هل كان يمتلك عروضًا أخرى خارج الدوري السعودي؟

ترددت بعض الشائعات في أبريل حول انتقاله إلى وست هام الإنجليزي، لكن بخلاف ذلك، أعتقد أنه لم يكن يمتلك أي عروض أخرى إلا أن بشكتاش كان يريد بقائه وتجديد عقده براتب معقول قبل أن يشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

برأيك هل اتخذ القرار الأنسب بالانتقال إلى النصر أم أن بقائه في بشكتاش كان أفضل له؟

أعتقد أنه كان من المهم أن نرى أبو بكر في دوري أبطال أوروبا مع بشكتاش مرة أخرى، لكن بالنظر إلى ما تردد عن أنه سيتقاضى 6 ملايين يورو سنويًا، يبدو قراره بالانتقال للنصر معقولًا، خاصةً للاعب في عمره (29 عامًا)، بجانب أنه يعاني من بعض المشكلات مع الإصابات، وهو ما جعل مسؤولو بشكتاش غير حريصين على دفع الراتب الكبير الذي سيدفعه له النصر.

حدثنا أكثر عن الإصابات التي يعاني منها أبو بكر.

في الموسم المنقضي، أصيب اللاعب في آخر عشر مباريات، كما عانى من الإصابات طوال مسيرته، فعلى سبيل المثال، عندما عاد إلى بورتو البرتغالي بعد نهاية فترة إعارته لبشكتاش في عام 2017، أصيب بمزق وغاب عن 41 مباراة بعدها، وبعدها واجه صعوبة في استعادة مستواه بشكل كامل، ومع ذلك ظهر بشكل لائق تمامًا حتى آخر شهر في الموسم.

وفي الواقع، في الموسم الماضي، تعافي قبل مواجهة سيفا سبور في الجولة 36، بعدما غاب عن الأربع مباريات السابقة، ولعب رغم عدم جاهزيته بشكل كامل، ثم ساءت حالته ولم يتمكن من لعب المباريات المتبقية من الموسم، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

اقرأ أيضًا | صفقات النصر .. لعلها لا تكون استفزازية فقط!

كيف كان مستواه بشكل عام وتحديدًا في الموسم الأخير؟ هل تأثر بأزمة كورونا؟

أرى أنه قام بعمل جيد للغاية بشكل عام حتى الأسابيع الأخيرة قبل أن يتعرض للإصابة، فقد لعب 26 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، وسجل 15 هدفًا، وصنع 5 آخرين، وبخلاف هذه الأهداف هو ساهم بشكل كبير مع الفريق خلال الموسم وكان فعالًا للغاية.

مدرب الفريق سيرجين يالتشين استخدمه بطريقة فعالة جدًا، فبفضل تحركاته، تمكن زملاؤه ككايل لارين وأتيبا هوتشينسون من إيجاد المساحات وتسجيل الأهداف، فعلى سبيل المثال سجل لارين 19 هدفًا بالموسم، ليكون في المركز الثاني بقائمة هدافي الموسم.

أما عن فترة كورونا ومدى تأثره، أستطيع القول أنه لم يتأثر، ولو كان هناك حضور جماهيري في المباريات، لكان أداؤه أفضل بفضل علاقته الجيدة بالجماهير.

المملكة السعودية لها أجوائها الخاصة، هل سيتمكن أبو بكر من التأقلم سريعًا في الدوري السعودي كالفرنسي بافيتمبي جوميس أم أن الأمور ستكون صعبة بالنسبة له وفقًا لشخصيته؟

أبو بكر لاعب مبهج ومرن ومجتهد، فكما قلت علاقته رائعة بالجماهير وبزملائه في الفريق والمدربين، لذلك أرى أنه سيتأقلم سريعًا بالمملكة تمامًا مثل جوميس، وسيواصل إحرازه للأهداف هناك، أنه موهوب ولاعب منتج طالما لائقًا للعب.

أبو بكر زامل أندرسون تاليسكا في بشكتاش من قبل، والآن يجتمعان في النصر من جديد، حدثنا عن هذه الثنائية.

اجتماع هذا الثنائي من جديد كان حلمًا لجمهور بشكتاش، هما لعبا سويًا موسم 2016-17، وقدما أداءً جيدًا، كانا هما نجمي الفريق ومن قادوه لتحقيق لقب الدوري التركي وقتها، بجانب خوض مباريات لا تُنسى في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي وبنفيكا، كما وصلا لنصف نهائي الدوري الأوروبي في الموسم ذاته.

أبو بكر يجيد تكوين الثنائيات، ويكون فعالًا للغاية بها، ومن خلال ما قدمه تاليسكا مع بشكتاش، فهو يجيد اللعب في مركز المهاجم الثاني ويخترق المساحات، لذلك أعتقد أنهما يستطيعان تشكيل ثنائي مميت في السعودية.