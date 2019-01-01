صدمة في مانشستر سيتي بسبب تصريحات كلوب

كلوب يتحدث عن ميركاتو ليفربول ومانشستر سيتي وصدمة داخل جدران أبطال البريميرليج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصيب بعض الأشخاص في إدارة مانشستر سيتي بالصدمة والذهول عقب تصريحات مدرب ليفربول يورجن كلوب الأخيرة.

وكان يورجن كلوب قد تحدث عن سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه لا يمتلك رفاهية الإنفاق الكثير التي يمتلكها أزرق مدينة مانشستر.

وحول ذلك، وصف عمر برادة المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي تصريحات كلوب بأنها تفتفر للتأكيدات وتظل مجرد أراء واهية.

وأضاف: "إنها فضولية زائدة، لقد تحدث كلوب عن أربعة أندية بعينها حول أوروبا وأراد أن يتدخل في مسألة كيف يدير كل منها السوق الخاص به"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وتابع: "لقد فوجئنا بما قال كلوب، هو منافس رياضي رائع ولكن تصريحاته تلك ليست موفقة، جميع الأندية الكبيرة تستثمر على النحو الذي تاراه مناسبًا"

وقال أيضًا: "المساواة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي شيئًا غير عادل، كل من هذه الفرق يعمل وفق الطريقة التي يراها صحيحة"

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يذكر أن يورجن كلوب قد قال إن أندية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي فقط من يمكنها الإنفاق بمبالغ كبيرة وبشكل مستمر.