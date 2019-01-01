الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أياكس يوافق مبدئيًا على انتقال فان دي بيك لريال مدريد

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Getty Images
فان دي بيك يقترب من ريال مدريد بشكل مفاجئ

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

ذكرت عدة تقارير صحفية ومصادر مقربة من ريال مدريد أن النادي الملكي قد أنهى التعاقد مع فان دي بيك نجم وسط أياكس أمستردام.

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وقالت المصادر أن ما يتبقى فقط ه والإعلان الرسمي بعد الاتفاق على التفاصيل، وذلك بعد موافقة أياكس مبدئيًا على عرض الميرينجي.

وحسب الصحفي الشهير مارسيلو بيليشير فإن فان دي بيك و أياكس وافقوا على عرض من ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الهولندي الذي سيُوقع على عقد لمدة 5 او 6 سنوات في الأيام القادمة.

وأكدت بليتشر ريبورت أن ريال مدريد قد أنهى كل شيء مع إدارة أياكس وما يتبقى فقط هو أن يقوم بالإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن دي بيك سيكون الخطة البديلة بالنسبة لريال مدريد، وذلك في حال فشل التعاقد مع بول بوجبا.

فان دي بيك على ردار ريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد من قبل مع إيدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش ورودريجو وكوبو وميليتاو.

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