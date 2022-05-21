صدمة جديدة للهلال قبل مواجهة الاتحاد الحاسمة

لا يعيش الهلال أفضل أيامه حاليًا في ظل استعداداته لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي، وهي المباراة الحاسمة في صراع الفريقين على اللقب.

الفريق الأزرق خسر الخميس الماضي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وقد انتهى موسم عدد كبير من نجومه للإصابة وأبرزهم أندريه كاريلو وصالح الشهري وجوستافو كويلار.

ما هي الصدمة الجديدة للهلال قبل مواجهة الاتحاد؟

الهلال أعلن عبر تويتر يوم أمس غياب مدافعه جانج هيون سو عن التدريبات الجماعية، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابه في أصبع القدم.

ولم يُوضح النادي مدة غياب المدافع الكوري الجنوبي أو موقفه من مواجهة الاتحاد يوم الإثنين القادم، لكن صحيفة الرياضية السعودية أكدت عبر مصادرها الخاصة أن اللاعب بات خارج حسابات المدرب رامون دياز.

غياب هيون سو يُعد ضربة قوية لدفاع الهلال الذي سيُواجه هجوم الاتحاد الناري، إذ يُعد المدافع الأفضل بين لاعبي الفريق والقائد الفعلي للخط الخلفي.

ما هو موقف الهلال من المنافسة على الدوري السعودي؟

كلاسيكو السعودية كان من المفترض أن يُلعب يوم الأحد الماضي في جدة، لكن تأجيل الجولة بالكامل حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات أدى لتغيير موعده وتمديد نهاية الموسم حتى الـ23 من يونيو القادم.

الهلال فرط في فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من الاتحاد في الصدارة بخسارة مباراته المؤجلة الأولى أمام الفيحاء، ويتواجد حاليًا على بعد 6 نقاط من منافسه صاحب الـ61 نقطة.

الاتحاد في حال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008، ولذا سيعمل رجال رامون دياز على عدم حدوث ذلك بتحقيق الانتصار في قلب ملعب الجوهرة المشعة.

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