المنتشري: يجب استدعاء الخيبري للمنتخب، لكنه لهذا السبب لا يصلح للكبار

طالب حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي باستدعاء سامي الخيبري مدافع الفيحاء في المعسكر القادم، مشيرًا إلى أنه ليس أقل من أي من مدافعي الدوري السعودي السعوديين.

الخيبري لفت أنظار الجميع له هذا الموسم بأدائه القوي مع الفيحاء، والذي توجه بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد التفوق على الهلال يوم أمس الخميس بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

ماذا قال المنتشري عن استدعاء الخيبري للمنتخب السعودي؟

أفضل لاعبي آسيا عام 2005 أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن الخيبري يجب أن يُستدعي لتمثيل الأخضر، مشددًا على أنه ليس من الضرورة أن يلعب أساسيًا لكن وجوده في المعسكر وحصوله على الفرصة أمر مستحق تمامًا.

وأضاف "الخيبري حظي بموسم ممتاز، لعب 25 مباراة في الدوري من 26، وأمس تُوج بكأس الملك ولعب دورًا مهمًا في الإنجاز وكان قائد الفيحاء، مستواه في الملعب يشفع له تمامًا ويجب أن يُستدعى حسب رأيي".

تابع "أمر إشراكه في المباريات يعود للمدرب رينارد، لكن الخيبري يجب أن يتواجد مع الأخض لأن بصراحة لا علي البليهي وعبد الله مادو وزياد المولد وأحمد شراحيلي أفضل منه، مع احترامي لهم جميعهم نجوم لكنهم ليسوا أفضل من الخيبري، إن لم يكن هو أفضل فهو مثلهم ويستحق الفرصة وربما يُصبح هو الأساسي".

المنتشري: الخيبري لا يصلح للكبار، وهذا هو السبب

النجم الدولي السعودي المعتزل ورغم تلك الإشادة الكبيرة بالمدافع السعودي إلا أنه رفض كل الدعوات التي تُطالب الأندية الكبيرة خاصة الاتحاد والأهلي والنصر بالسعي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وأضاف موضحًا "فنيًا الخيبري نعم يستحق الانضمام للمنتخب، لكن قصة انضمامه لأحد الأندية الكبيرة مختلفة، أعتقد أن انضمامه للاتحاد أو الأهلي أو النصر لن يكون مجديًا أبدًا، والسبب بسيط وهو عُمره، حيث يبلغ الآن 33 عامًا، لو انضم لأحد الكبار لن يُعطي سوى عام أو عامين!".

يُشار إلى أن الخيبري ارتبط بالفعل بالانضمام لأحد كبار الدوري السعودي خاصة الأهلي والنصر، وذلك بعد مستواه المذهل مع الفيحاء هذا الموسم وقيادته الدفاع ليكون الأقوى في الدوري السعودي، حيث لم يستقبل الفريق سوى 22 هدفًا.

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