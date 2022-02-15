صدمة جديدة قد تحرم أنشيلوتي من إشراك بيل قبل رحيله

صدمة جديدة بخصوص الجناح الويلزي جاريث بيل ومسيرته مع ريال مدريد، قد تعني عدم تمكنه من خوض مباراتين متتاليتين لما تبقى من الموسم الحالي.

وينتهي عقد بيل مع ريال في الصيف المقبل، ووفقًا لتصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي فإن اللاعب سيرحل، ولكنه سيحاول الاعتماد عليه طوال فترة تواجده بالنادي.

ولكن السجل الكارثي لإصابات اللاعب، قد يحد من استفادة المدرب الإيطالي بخدمات اللاعب ولو بشكل جزئي.

وجاء ذلك وفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا سير" حول استمرار الانتكاسات لإصابته عندما يلعب مباراتين متتاليتين.

وهو ما يترك أنشيلوتي في حيرة من أمره، خاصة بعد مشاركة اللاعب في تعادل الفريق مع فياريال هذا الأسبوع وتألقه بشكل لافت.

وتسبب هذا التألق في مطالبة البعض بإعادة اللاعب للصورة من جديد، بعد فترة طويلة من تهميشه مع أنشيلوتي أو المدرب السابق زين الدين زيدان.

وفي سياق منفصل كشفت تقارير إسبانية، حول اتفاق صاحب الـ32 سنة على الانتقال إلى فريقه السابق توتنهام الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن بيل شارك في 4 مباريات فقط مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في هز الشباك مرة واحدة.

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