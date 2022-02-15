الحرب الباردة مستمرة .. بيريز يتأخر على العشاء مع الخليفي

تستمر الحرب الباردة بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان نظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على هامش اللقاء المرتقب بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وكان قد عقد حفل عشاء بين قادة الفريقين بسبب تقليد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجديد قبل كل مباراة في المنافسات الأوروبية.

واجتمع قادة الفريقين في مطعم "بافيليون" بعد تأخر بيريز لنحو 26 دقيقة، بحسب ما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ماذا كشفت سبورت؟

"ماركا" أكدت أن باريس سان جيرمان التقى بريال مدريد على الرغم من الخلافات بين الناديين بسبب سعي الملكي للتعاقد كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تمر بأفضل لحظاتها، وذلك في ظل محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

ما هو موقف مبابي وريال مدريد؟

بحسب ما أشارت آخر التقارير فإن الفريق الملكي يستعد لضم مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عقب نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري في صفقة مجانية.

وكان مبابي قد رفض كافة العروض المقدمة له من نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد تعاقده مع الفريق في ظل رغبته الانضمام لصفوف الملكي الإسباني في الصيف المقبل.

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