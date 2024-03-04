صدمة جديدة بعد تاليسكا .. متاعب كاسترو تزيد بإصابة "نجمي" النصر أمام العين!

عضوان جديدان في مستشفى النصر..

وكأن الحظ قرر الوقوف في وجه النصر خلال الفترة الحالية، إذ تأبى الإصابات ألا تفارق نجومه، وضربت لاعبًا جديدًا الليلة خلال مواجهة العين الإماراتي.

العالمي يحل ضيفًا على الزعيم حاليًا، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في لقاء انتهى شوطه الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، خسر لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، ظهيره المتألق سلطان الغنام، الذي تعرض لإصابة عضلية، لم يتمكن معها من استكمال اللقاء.

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واضطر كاسترو لاستبدال الغنام بالمدافع عبدالإله العمري، في تغيير اضطراري أول له.

وهنا ليست المشكلة الوحيدة، فبعد مرور 25 دقيقة تقريبًا من الشوط الثاني أيضًا، أصيب الظهير الأيسر الإسترالي عزيز بيهيتش، ليخرج ويتم الدفع بمشاري النمر بدلًا منه.

بهذا ينضم الغنام وبيهيتش لمستشفى العالمي التي تضم عديد النجوم كوليد عبدالله، راغد النجار، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا الذي أصيب في المران الأخير قبل المباراة، وغيرهم.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام على استاد الأول بارك في الرياض في يوم 11 من مارس الجاري.