لا يستطيع المشي .. تاليسكا يُعزز مفاجآت النصر السلبية قبل مواجهة العين

النصر سيلعب غدًا ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام العين

ما الذي يحدث في النصر قبل مواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟ جن جنون جمهور الفريق عبر منصة إكس وأصبح هذا السؤال المسيطر على الجميع بعد الصدمات المتتالية للفريق.

بدأت القصة بإصابة دافيد أوسبينا ثم إيقاف نواف العقيدي وبعدها إصابة راغد النجار وأخيرًا تعرض وليد عبد الله الحارس الوحيد المتاح للإصابة وغيابه لـ5-6 أسابيع وهو ما اضطر المدرب لويس كاسترو للاعتماد على الحارس الكولومبي رغم عدم جاهزيته التامة للعب.

هذا بخلاف الجدل المثار حول كريستيانو رونالدو منذ إشارته لجمهور الشباب وإيقافه لمباراة واحدة، وكذلك إصابة عبد الرحمن غريب.

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المفاجآت السلبية لم تتوقف هنا، بل زادت بواحدة صادمة اليوم وهي تعرض أندرسون تاليسكا للإصابة خلال المران الأخير قبل المواجهة المرتقبة مساء غدٍ.

الصحفي محمد سيف الكتبي أكد أن اللاعب البرازيلي لن يستطيع اللعب أمام العين، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن كاسترو استبعده بالفعل من قائمة الأجانب الـ6 المتاحين للقاء واستدعى ساديو ماني بدلًا منه.

الإعلامي عبد العزيز المريسل زاد الصدمة قوة حين أكد أن تاليسكا لم يستطع المشي إلا بالعكاز، موضحًا أن تعرضه للإصابة جاء دون اشترك مع أي لاعب.