صدمة في الميركاتو .. الأهلي يخسر صفقة هجومية مهمة لـ"عملاق ألمانيا"

صفقة مهمة تضيع من الأهلي..

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، خسر صفقة هجومية "مهمة"، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

هذه الصفقة؛ هي المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، نجم نادي شتوتجارت الألماني، والذي كان خيارًا مهمًا للفريق الأهلاوي، خلال صيف العام الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، اتفق نادي بوروسيا دورتموند الألماني مع جيراسي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن بوروسيا دورتموند "وصيف بطل أوروبا"، يعمل على صفقة المهاجم الغيني، منذ عدة أشهر.

وأعلن الإعلامي الرياضي، أن العملاق الألماني سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد سيرهو جيراسي، إلى نادي شتوتجارت، والذي يُقدر بـ17.5 مليون يورو؛ وذلك بعد موافقة اللاعب.

ويلعب المهاجم الغيني البالغ من العمر 28 سنة، في صفوف نادي شتوتجارت الألماني، منذ صيف عام 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من فريق ستاد رين الفرنسي.

وقدّم جيراسي أفضل مستوياته الكروية، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ عندما سجل 30 هدفًا في 30 مباراة رسمية مع نادي شتوتجارت، في مختلف المسابقات، مساهمًا في حصول الفريق على المركز الثاني، في مسابقة الدوري الألماني.

وفي المجمل.. سجل سيرهو جيراسي، 44 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 58 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت، في مختلف المسابقات.