لا أوسيمين أو لوكاكو .. الأهلي يرصد مهاجم غير متوقع بـ"أرقام مرعبة"

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

رصد مسؤولو النادي الأهلي السعودي، اسمًا هجوميًا "غير متوقع"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي ارتبط بعديد المهاجمين العالميين، خلال الأيام القليلة الماضية؛ على رأسهم النيجيري فيكتور أوسيمين، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

لكن.. شبكة قنوات "الكأس" فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، عن اهتمام الفريق الأهلاوي، بالتعاقد مع المهاجم الغيني سيرهو جيراسي.

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وكتبت الشبكة القطرية عبر حسابها بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "جيراسي أحد الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي السعودي".

ويلعب المهاجم الغيني البالغ من العمر 28 سنة، في صفوف نادي شتوتجارت الألماني، منذ صيف عام 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من فريق ستاد رين الفرنسي.

وقدّم جيراسي أفضل مستوياته الكروية، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ عندما سجل 30 هدفًا في 30 مباراة رسمية مع نادي شتوتجارت، في مختلف المسابقات، مساهمًا في حصول الفريق على المركز الثاني، في مسابقة الدوري الألماني.

وفي المجمل.. سجل سيرهو جيراسي، 44 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 58 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت، في مختلف المسابقات.