صدمة.. الحشرات تغزو ويمبلي في نهائي يورو 2020!

حدث غير متوقع..

أظهرت الرادارات أن ملعب ويمبلي سيكون على موعد مع هجوم من قبل سرب من الحشرات خلال نهائي يورو 2020 يوم الأحد خلال مباراة إيطاليا وإنجلترا.

ولسوء الحظ، يأتي نهائي يورو 2020 أثناء موسم التزاوج للحشرات، وقد يؤدي إلى موجة ضخمة من النمل الطائر أثناء المباراة التاريخية.

وتحدث أستاذ الاتصال العلمي بجامعة جلوسيسترشاير آدم هارت لشبكة سكاي سبورتس عن هذه الظاهرة بقوله "إذا كانت الظروف مناسبة يوم الأحد، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أسود على القمصان في ويمبلي وجميع أنحاء البلاد".

أما عالمة الأرصاد كيرستي مكابي فقالت "في أيام النمل الطائر تكون أسرابهم كبيرة جدًا بحيث يمكنها السيطرة على إشارات الرادارات".

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هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها النمل الطائر مناسبات رياضية، فقد سبق وأن اشتكى الرياضيون في أكثر من مرة من ذلك، ولعل بطولة ويمبلدون للتنس أبرز الأحداث التي تأثرت بهذه الأسراب.

وكانت إنجلترا قد خاضت كل مبارياتها على ملعب ويمبلي في يورو 2020 باستثناء مباراة أوكرانيا في ربع النهائي، والتي فازت خلالها برباعية نظيفة.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام بحضور 60 ألف مشجع في ملعب ويمبلي، في فرصة مثالية لكتيبة جاريث ساوثجيت لاقتناص أول الألقاب لهم في تاريخهم الأوروبي.