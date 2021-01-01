صدمة.. الجماهير لن تعود إلى ملاعب الدوري الإسباني قريبًا!

نبأ تعيس للغاية..

تراجعت وزارة الصحة الإسبانية في قرارها بالسماح للجماهير بالدخول إلى ملاعب المباريات في الأسابيع المقبلة والمتبقية من الدوري الإسباني.

الجمهور يغيب عن المدرجات منذ تفشي فيروس كورونا في السنة الأخيرة، وبعد تحسن الوضع نسبيًا بدأت مخططات العودة تأهبًا لعودة أكبر في الموسم المقبل.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريرًا أكدت فيه أن وزارة الصحة ستلغي قرارها على إثر تفشي كورونا والأرقام المتباينة لعدد الإصابات في الأقاليم الخاضعة للحكم الذاتي.

إقليم الباسك مثلًا، رفضت السلطات فيه إعادة الجماهير إلى الملاعب قبل السيطرة على معدلات وباء فيروس كورونا، وذلك لأسباب أمنية.

هكذا، لن تتمكن الجماهير من العودة في كل الملاعب الإسبانية هذا الموسم ولو بأعداد قليلة، والخوف أن يستمر الوضع طويلًا في هذا السوء ويؤثر على استضافة إسبانيا لمباريات اليورو المقبل.

ويتبقى على نهاية الدوري الإسباني فقط 5 جولات، وكان مقررًا أن تعود الجماهير فيها بأعداد قليلة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ربما كانت عودة الجماهير لتزيد من الإثارة الضخمة للبطولة الإسبانية هذا العام، حيث يتنافس الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على اللقب حتى الرمق الأخير.