كومان لن يعود إلى "أسوأ كوابيسه" بسبب الطرد أمام غرناطة!

حسن حظ أم سوء؟

تأكد غياب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن التواجد بمقاعد بدلاء البرسا أمام فالنسيا في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، والمقرر لها بملعب ميستايا.

كومان تلقى بطاقة حمراء مباشرة من قبل حكم مباراة فريقه أمام غرناطة على إثر مشاجرة مع الحكم الرابع، وفيما بعد كشفت الصحف أن حكم الساحة كتب في تقريره أن الهولندي قام بـ"التهكم" على زميله.

وسبق لكومان وأن أشرف على تدريب فالنسيا في موسم 2007-08 في أحد أسوأ تجاربه التدريبية على الإطلاق، وعودته لميستايا وهو مكروه جدًا هناك، كانت من شأنها أن تضيف عاملًا مثيرًا للمباراة.

لكن بعد البطاقة الحمراء، سيغيب كومان عن أسوأ كوابيسه وسيتواجد على الأغلب في المدرجات، على أن يكون ألفريد شرودر، مساعده، هو القائد الفني للبلوجرانا من دكة البدلاء.

المدرب الهولندي في حديثٍ سابق عن فترته في فالنسيا، قال "ليست أفضل فترة في مسيرتي، إنه مكان معقد للغاية، في غضون 15 عامًا أجروا الكثير من التغييرات في منصب المدير الفني".

وأشرف كومان على تدريب فالنسيا في 34 مباراة فاز خلالهم في 11 فقط، مع تلقيه الهزيمة في 14 آخرين وتعادل في 9، وقد نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا مع الخفافيش رغم سوء التجربة.

برشلونة سيدخل مباراة فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء سواهم بعد التعثر أمام غرناطة، الذي جمد رصيد زملاء ميسي عند النقطة 71 بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

فالنسيا من جهة أخرى لا يعيش أفضل فتراته، فهذا الموسم تأتي كتيبة المدرب خافي جراسيا في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة فقط.