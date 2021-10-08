صدق أو لا تصدق.. يوفنتوس فوّت فرصة التعاقد مع هالاند بـ"ملاليم"!

كيف يمكن ذلك؟

زعم الرئيس التنفيذي الحالي لإنتر، بيبي ماروتا، أن خلال فترة عمله كمدير رياضي في يوفنتوس، كان إرلينج هالاند على وشك الانضمام للبيانكونيري نظير مبلغ زهيد للغاية.

وبرزت موهبة هالاند كثيرًا مع مولده النرويجي، لتتجه أنظار العديد من الأندية الكبرى مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد له، لكنه في النهاية وصل إلى سالزبورج النمساوي.

واعتبر ماروتا في تصريحاته أن انضمام هالاند مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي لأي نادٍ أشبه بالمستحيل، ملمحًا إلى أن اليوفي فوّت فرصة سهلة لضم النرويجي في بداية مسيرته.

ماروتا في حواره قال "واحدة من أكثر الأمور التي أندم عليها هي قصة هالاند".

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كما أضاف "كنت أعمل في يوفنتوس وكانت الفرصة أمامنا للتعاقد مع معه نظير 2 مليون يورو فقط".

وأتم "كان الأمر قريبًا للغاية، لكن الآن من المستحيل أن ترى هالاند في الكالتشيو، نحن الآن دوري انتقالي، انظر إلى ما حدث مع لوكاكو".

الجدير بالذكر أن قيمة رحيل هالاند عن دورتموند الصيف المقبل لن تقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ نظريًا يستحيل على كافة الأندية الإيطالية بعد أزمة كورونا الأخيرة.