صدق أو لا تصدق.. برشلونة يزاحم ريال مدريد على مبابي وسلاحه "المال"!

هل تحدث هذه المفاجأة التاريخية؟

انقلاب تاريخي من انقلابات سوق الانتقالات قد يحدث في الفترة المقبلة، بعدما تداولت الصحف الإسبانية بالساعات الماضية دخول برشلونة على خط المفاوضات مع كيليان مبابي للتعاقد معه الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 ويحق له الرحيل مجانًا أينما شاء، وعلى مدار السنوات الماضية كاملة كان دائمًا مرتبطًا بالانضمام إلى ريال مدريد ولم يظهر برشلونة أبدًا بالصورة.

اللاعب نفسه في تصريحات أخيرة له أكد أنه أبلغ بي آس جي برغبته الانتقال إلى الريال في الصيف الماضي، غير أن إدارة ناصر الخليفي تعنتت ورفض شكلًا وموضوعًا العرض المدريدي البالغ 170 مليون يورو.

كيف دخل برشلونة في صفقة مبابي؟

صحيفة "آس" فجرت مفاجأة كبرى بتأكيدها على أن برشلونة يريد التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، وسيكون سلاحه في ذلك هو المال.

برشلونة ينوي الاستعانة بخدمات وكيل اللاعبين الشهير بيني زاهافي للتوسط في الصفقة، وهو نفسه من أوصل نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

السلاح الأول لإغراء مبابي هو منحه مكافأة انتقال تصل إلى 90 مليون يورو إن وافق على ارتداء قميص البلوجرانا، على عكس ريال مدريد الذي سيدفع له 50 مليون يورو فقط.

ليست مكافأة الانتقال من ستكون أكبر فحسب، بل أيضًا الراتب، فراتب مبابي مع الريال لا يتوقع أن يتجاوز راتب جاريث بيل البالغ 17 مليون يورو.

أما في برشلونة، فالنادي الكتالوني مع حل أزمته الاقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة يمكنه منح صاحب الـ22 عامًا راتبًا كبيرًا يفوق ما عرضه الريال عليه.

هل يتعاقد برشلونة مع مبابي؟

الأزمة الاقتصادية الصعبة في برشلونة حالت دون عقد صفقات ضخمة الصيف الماضي، فاكتفى النادي بضم أربعة لاعبين مجانًا، ويبقى مجهولًا إذا ما كان الوضع سيتغير قبل الصيف أم لا.

المؤكد حاليًا أن برشلونة غارق في بحر كبير من الديون لا يوجد مخرج له سوى الاستغناء عن اللاعبين الفائضين عن الحاجة أمثال فيليبي كوتينيو وغيره، وبعدها يمكن التفكير في صفقات كبرى.

الحديث في وقت سابق كان دائمًا عن أن برشلونة يفكر في إرلينج هالاند لقيادة مشروع البرسا المستقبلي، لكن الآن، يبدو خيار مبابي مثاليًا خصوصًا وأنه سيكون أقل تكلفة من المتوقعة لنجم بوروسيا دورتموند.

لماذا يبدو التعاقد مع مبابي أسهل من هالاند؟

بداية، سيتعين على برشلونة للتعاقد مع هالاند دفع مبلغ يتراوح بين 75 مليون يورو إلى 100 مليون يورو لبوروسيا دورتموند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النرويجي بسيجنال إيدونا بارك.

وبعد دفع هذا المبلغ، يتعين على برشلونة دفع مكافأة انتقال ضخمة لهالاند نفسه، مع دفع عمولة يقال أنها ستصل إلى 40 مليون يورو لمينو رايولا، ولا يجب الإغفال عن عمولة والد اللاعب أيضًا.

وفي النهاية، الراتب الذي يريده هالاند فلكيًا بأتم معاني الكلمة، على عكس مبابي الذي قيل أنه رفض 50 مليون يورو من باريس سان جيرمان فقط للخروج والانتقال إلى الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر في النهاية أن برشلونة فوّت فرصة التعاقد مع مبابي من موناكو في 2017 بعدما فضّل التعاقد مع عثمان ديمبيلي بـ100 مليون يورو لخلافة نيمار، وذلك باعتراف الرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

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