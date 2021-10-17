هل غير موقفه؟ مبابي يشعل الأجواء بصورة مع الخليفي

نشر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صورة مع ناصر الخليفي رئيس النادي، للاحتفال بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي حصدها بعد مواجهة أنجيه في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ومع أقل من عام على انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، يتم النظر إلى كل حركة يقوم بها مبابي بعدسة مكبرة.

ونشر مبابي صورته مع الخليفي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب تعليقًا عليها: "متعطش للمزيد.. شكرًا باريس سان جيرمان".

مبابي كان بطل فوز باريس سان جيرمان على أنجيه مساء الجمعة، مسجلًا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

واستغل مبابي غياب البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي ليتقدم لركلة جزاء في الوقت القاتل، منحت باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 2-1.

وتلقى مبابي إشادة كبيرة من الجماهير بعد المباراة، حيث هتفوا له بحرارة وغنوا اسمه بعد صافرة النهاية.

كما أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان بأداء الدولي الفرنسي بعد المباراة قائلًا: "ما يفعله مبابي على أرض الملعب يتحدث عن نفسه".

ولم يتخل باريس سان جيرمان حتى الآن عن أمل إقناع مبابي بالتجديد والاستمرار مع الفريق، رغم رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وربما تأتي كل هذه الإشارات، سواء من مبابي أو الجماهير أو إدارة باريس سان جيرمان، لتؤكد بصورة أو بأخرى أن الدولي الفرنسي قد غير موقفه بشأن الاستمرار في "حديقة الأمراء".

اقرأ أيضًا