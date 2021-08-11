صدق أو لا تصدق.. برشلونة مدين بمكافأة ولاء أسطورية لميسي رغم رحيله

عقد غريب للغاية..

حالت الأزمة الاقتصادية دون استمرار ليونيل ميسي في برشلونة، لينتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا بنهاية عقده في كامب نو، وهو عقد لا يمكن أو يوصف سوى بالغريب حقًا.

هذا ما كشفته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، التي سبق وأن سربت تفاصيل عقد البرغوث الأخير مع برشلونة، والذي وٌقِع في 2017 إبان فترة الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

ويبدو أن بارتوميو أراد إغراء ميسي بشتى السبل ماديًا، لدرجة أنه وضع بندًا سُمي ببند "الولاء" حتى وإن كان ما سيتلوه مغادرة الأرجنتيني لصفوف النادي الكتالوني.

ما هي قصة بند الولاء في عقد ميسي وبرشلونة؟

ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة مدين بقرابة 39 مليون يورو (38,964,977) لميسي كمكافأة ولاء على استمراره في النادي حتى آخر يوم في عقده.

ونص العقد الغريب على أن يتحصل ميسي على هذا المبلغ حال بقائه حتى 30 يونيو 2021 في برشلونة حتى وإن لم يجدد عقده، تمامًا كما حدث في نهاية المطاف.

الصحيفة كشفت أن برشلونة كان ينبغي عليه دفع هذه المكافأة الأسطورية لميسي في موعد 15 يوليو الماضي، ولا يُعرف حتى الآن إذا قامت إدارة جوان لابورتا بتسديدها أم لا.

ما هي تسريبات عقد ميسي الأخير مع برشلونة؟

بحسب ما نشر على إل موندو، فإن راتب ميسي السنوي مع برشلونة في عقده الأخير الذي وقعه في 2017 هو 138 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى متغيرات وحوافز.

كما أشارت إل موندو أيضًا إلى أن الإجمالي الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي مع نهاية هذا العقد، هو 555 مليون و237 ألف و619 يورو.

ما هي تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان؟

تتباين الأنباء حيال قيمة عقد ميسي مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، حيث ترجح التقارير أنه سيتقاضى 45 مليون يورو سنويًا.

وذكرت أنباء أخرى من الصحف الفرنسية أن ميسي تقاضى 50 مليون يورو كمكافأة على انتقاله المجاني للبي آس جي، مع تقاضي والده 15 مليون يورو آخرين.

عقد صاحب الـ34 عامًا مع النادي الفرنسي يمتد لمدة عامين مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

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