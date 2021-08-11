تشافي: حزين لأجل ميسي

رؤية ميسي بعيدًا عن برشلونة تؤلم تشافي.

عبر الإسباني تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة الأسبق، عن حزنه لإجبار ليونيل ميسي على ترك برشلونة.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد فشل الأخير في تمديد عقده بسبب الأزمة المالية التي تضرب النادي.

وقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، لاعبه الجديد ليونيل ميسي بعد إعلانه أمس عنه لاعبًا جديدًا للفريق.

ماذا قال تشافي عن رحيل ميسي؟

أجرى تشافي حوارًا مع صحيفة التايمز قال فيه عن رحيل ميسي: "حزين للغاية من أجل ميسي. من الحسرة رؤيته والنادي لم يتوصلا لاتفاق. أعرف أن ليو أراد البقاء لكن في النهاية لم يحدث ذلك".

وواصل قائد ميسي السابق "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله الآن هو أنني سأفتقده كثيرًا. من المؤلم لي رؤية ميسي بقميص غير برشلونة. حزين لأن رؤية ميسي الأخيرة في كامب نو كانت مؤثرة ولأجل برشلونة أيضًا".

وزامل ميسي، تشافي، وكان الأخير قائده لسنوات في الفريق الكتالوني.

وكان أندريس إنييستا آخر قائد لبرشلونة قبل ميسي قد قال نفس الكلام بإن رؤية ميسي بقميص غير برشلونة مؤلمة.

حقبة جديدة لميسي

أعلن برشلونة، الخميس الماضي، رحيل قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي لعدم قدرة النادي على الوصول لحل مالي.

النادي الإسباني يعاني من أزمة مالية طاحنة ويلزمه الوصول بسقف الرواتب إلى الحد الأقصى لها وتقليصها.

وأعلن باريس سان جيرمان أمس التعاقد مع ميسي وقدمه اليوم لوسائل الإعلام.

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