صحيفة | الأهلي والهلال الأكثر تأخرًا في دفع الرواتب، والنصر دون متأخرات

نستعرض معًا كامل أندية الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُعد أزمة الرواتب المتأخرة إحدى المشاكل الكبيرة في الكرة السعودية هذا الموسم، إذ تتأخر العديد من الأندية عن دفع رواتب لاعبيها.

وأفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن أهلي جدة هو أكثر الأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي تأخرًا في دفع رواتب لاعبيه، إذ لم يدفع الرواتب المطلوبة منذ 4 أشهر.

ولم تخل قائمة المتأخرين من الهلال زعيم الأندية السعودية، حيث لم يدفع رواتب لاعبيه منذ 3 أشهر.

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وهناك قائمة من الأندية لم تدفع الرواتب منذ شهرين، وهي أندية الفيحاء والاتفاق والفيصلي والفتح والشباب.

وخلت قائمة المتأخرين من 9 أندية على رأسها النصر متصدر البطولة ومعه الوحدة والتعاون واتحاد جدة وأحد والحزم والباطن والقادسية والرائد.

يُذكر أن الدوري السعودي سينتهي بعد جولتين وتحديدًا في 16 مايو القادم.