مؤسسة دوري نجوم قطر تُبلغ الأندية بموعد بدء الإعداد للموسم الجديد

الموسم سيُختتم في قطر في 16 مايو القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبلغت مؤسسة دوري نجوم قطر الأندية القطرية بموعد بدء الإعداد للموسم الجديد 2019-2020.

وستبدأ التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في الأول من يوليو القادم، إذ تقرر أن تمتد فترة الراحة بين الموسمين من 16 مايو الجاري إلى الأول من يوليو القادم، علمًا أن المؤسسة سبق وأبلغت الأندية بضرورة مواصلة التدريبات حتى 15 مايو الجاري.

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وقررت المؤسسة أن تتدرب كل الأندية حتى غير المرتبطة بأي بطولات حتى 15 مايو الجاري، بواقع 5 حصص تدريبية على الأقل في الأسبوع الواحد، ومن المُقرر أن ينتهي الموسم في قطر بنهائي كأس الأمير في 16 مايو.

ومنحت مؤسسة دوري نجوم قطر الأندية التي ينتهي موسمها الجاري عقب الـ16 من مايو وهي أندية السد والحيل والريان الإذن لتأخير انطلاق التدريبات الإعدادية للموسم الجديد للتاسع من يوليو المقبل، إذ ستلعب تلك الفرق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يومي 20 و21 مايو.