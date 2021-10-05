صامويل إيلينج جونيور: معجزة تشيلسي الذي تألق في يوفنتوس

فاز البيانكونيري بمنافسة شديدة للتعاقد مع الجناح البالغ من العمر 17 عامًا في صيف 2020، وتشير بداياته إلى أن لديه مستقبلًا مشرقًا...

اكتسب تشيلسي سمعة طيبة لامتلاكه واحدة من أفضل الأكاديميات لتطوير المواهب في أنحاء العالم على مدار العقد الماضي.

كان هناك مبنى سردي حول ستامفورد بريدج ، على الرغم من ذلك ، أن غالبية اللاعبين المحليين يحتاجون إلى مغادرة النادي إذا كانوا يرغبون حقًا في التألق على المستوى الأول.

هذا الصيف فقط ، باع البلوز تامي أبراهام إلى روما ، وفيكايو توموري إلى ميلان ، وتينو ليفرامينتو إلى ساوثامبتون ، ومارك جوي إلى كريستال بالاس ، وسرعان ما أثبت الأربعة أنفسهم بأداء قوي باستمرار لأنديتهم الجديدة.

ولكن ربما كان جمال موسيالا أكبر قصة نجاح من حيث مغادرة شاب تشيلسي للنادي والتألق في مكان جديد.

خلال عامين قضاها منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ من فريق غرب لندن ، برز موسيالا كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في أي مكان في أوروبا بعد تحطيمه لعدد لا يحصى من الأرقام القياسية لأبطال الدوري الألماني وهو في طريقه لتشكيلة ألمانيا في يورو 2020.

ومع ذلك ، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ليس اللاعب الوحيد من فئته العمرية الذي غادر تشيلسي للانضمام إلى نادٍ آخر من النخبة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

كان بايرن أحد الأندية الحريصة على التعاقد مع صامويل إيلينج جونيور في صيف عام 2020 عندما أصبح واضحًا أنه لن يوقع عقد جديدة مع نادي طفولته.

أظهر كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند أيضًا اهتمامًا باللاعب ، قبل أن يفوز يوفنتوس في النهاية بالسباق للتعاقد معه.

تم تصعيد إيلينج جونيور إلى تشكيلة تشيلسي تحت 19 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا ، ولكن بعد أن رأى زميله السابق في الفريق موسيالا يظهر في بافاريا ، كان اللاعب الدولي الشاب حريصًا على السير على خطاه.

ومع احتدام المعركة للتعاقد معه ، عرض يوفنتوس فرصة لإيلينج جونيور لإجراء تجربة مطولة في تورينو في محاولة لمنح المراهق لمحة عما يمكن ينتظره من الحياة في إيطاليا.

أثبت ذلك أنه نقطة تحول في المفاوضات ، حيث وضع إيلينج جونيور في النهاية توقيعه على عقد مدته ثلاث سنوات مع البيانكونيري في سبتمبر 2020.

وكتب على صفحته على إنستجرام عقب تأكيد انتقاله: "أنا مليء بالعواطف الهائلة ، فكوني في تشيلسي منذ صغر سني قد ساعدني حقًا ، ليس فقط كلاعب ولكن أيضًا كشخص".

المزيد من النجوم الشباب عبر الجيل القادم:

"لقد كانت رحلة جيدة وأنا ممتن للغاية لجميع العاملين في الأكاديمية. من رجال الملاعب ، وطاقم المطبخ ، واللاعبين ، والمدربين ، والقائمة تطول. أنا ممتن للوقت والجهد اللذين بذلا في تطويري ، يقودني إلى ما أنا عليه اليوم ".

على الرغم من موهبته الواضحة ، فإن بداية إيلينج جونيور مع ناديه الجديد لم تكن جيدة ، نظرًا لأنه انتقل إلى بلد جديد عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا بدون عائلته ، وكل ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.

لكن بدلاً من ذلك ، لم يهدر الكثير من الوقت في التأثير على فريق أندريا بوناتي في بريمافيرا (تحت 19 عامًا) ، حيث كان المدرب حريصًا على مساعدة فريقه الجديد في التكيف من خلال لعب أدوار مختلفة.

يُنظر إليه بالفعل على أنه متعدد الاستخدامات بما يكفي للعب إما كظهير أيسر أو مهاجم من الجانب الأيسر ، وجد إيلينج جونيور نفسه يلعب على الجانب الأيمن في بعض الأحيان ، بالإضافة إلى رقم 10 أو حتى لاعب وسط خلال بدايته الموسم الجديد.

كان بوناتي أكثر إعجابًا بقدرة إيلينج جونيورعلى المراوغة والتسديد ، ويوفنتوس الآن حريص على جعله يلعب أكثر من الجهة اليمنى للسماح للاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالقطع للداخل والتسديد على المرمى بشكل أكثر انتظامًا.

دخل هذا التغيير حيز التنفيذ في نهاية موسم 2020-21 ، حيث عاش إيلينج جونيور نهاية قوية للموسم في دوره الجديد ، مما رفع رصيده لهذا العام إلى أربعة أهداف وسبعة تمريرات حاسمة في 28 مباراة.

شهد هذا المستوى المتأخر من الموسم حصوله على فرصاه الأولى مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا ، الذي يلعب في الدرجة الثالثة من كرة القدم الإيطالية ، مع ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول في كأس إيطاليا في أغسطس.

من المرجح أن تأتي المزيد من الفرص على هذا المستوى مع استمرار الموسم، مع إعجاب يوفنتوس بالطريقة التي تعامل بها إيلينج جونيور بها مع نفسه خارج الملعب ، وكذلك داخله.

يواصل تعلم اللغة الإيطالية في أوقات فراغه ، كما قام بتنظيم جلسات تدريب خاصة في لندن خلال الصيف في محاولة للعمل على جوانب معينة في طريقته تتطلب تحسينًا.

Been working hard with Juventus and England’s Samuel Iling-Junior on 1v1 skills and tactics in the final third.

This guy has everything the modern game demands. Has the mentality also to always want to improve and add to his game!

#football #soccer @CoachingFamily pic.twitter.com/nAuy2t3eFS — MyFootballCoach (@MyFootballCoach) July 8, 2021

سيحرص إيلينج حونيور على استعراض هذه التحسينات عندما يواجه فريقه السابق يوم الأربعاء ، حيث يستعد فريق شباب يوفنتوس لمواجهة نظيره تشيلسي في دوري أبطال أوروبا للشباب قبل لقاء الفريقين الكبار في دوري أبطال أوروبا لاحقًا.

ومن المفارقات أن تشيلسي يخوض المباراة بدون خيارات في مركز الظهير الأيسر ، وبالتأكيد سيشغل إيلينج جونيورهذا المركز.