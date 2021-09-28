نيكو جونزاليس: بوسكيتس الجديد لأكاديمية لا ماسيا

اتخذ لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا خطواته الأولى بالفعل في كرة القدم مع الفريق الأول بعد أن منع البلوجرانا انتقاله إلى مانشستر سيتي

هذا هو وقت التحول في برشلونة.

في الحقيقة ، كان الأمر كذلك لبعض الوقت ، لكن الطريقة التي تمكن بها ليونيل ميسي من إخفاء ذلك وإبقاء البلاوجرانا ينافس على البطولات هي شهادة على قدرته الفائقة.

مع رحيل ميسي الآن ، من الواضح مدى ضخامة مشروع إعادة البناء الذي يجب القيام به لإعادة برشلونة إلى قمة الكرة العالمية.

يجب البحث عن بدائل لنجوم العقد الماضي أو نحو ذلك ، ومع شح الموارد المالية ، فإن التحول إلى الشباب هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمحاولة سد هذه الثغرات مع ضمان اتصال الفريق بالجماهير.

في هذا الصدد ، بدأت الأمور بشكل جيد. قبل إصابته في الركبة ، بدا أنسو فاتي وريث ميسي ، وبعد أن أخذ الآن قميص الأرجنتيني رقم 10 ، من المتوقع أن يتحمل الفائز بالجيل القادم 2021 عبء المسؤولية عندما يعود إلى كامل لياقته.

في هذه الأثناء ، بيدري ، على الرغم من أنه ليس خريج لا ماسيا ، يكاد يكون أندرياس إنييستا الجديد في خط الوسط ، وهناك آمال في أن يحل الآخرون الذين ظهروا في الأشهر الأخيرة محل الأسماء المرموقة التي سبقتهم.

تم التحدث عن أليخاندرو بالدي باعتباره خليفة جوردي ألبا على المدى الطويل في مركز الظهير الأيسر ، وقد أجريت مقارنات بين جافي وتشافي هيرنانديز بينما هناك أمل في أن يكون يوسف ديمير هو نيمار لميسي فاتي.

ربما يكون سيرجيو بوسكيتس أحد أكثر اللاعبين صعوبة في الاستبدال في السنوات المقبلة ، حيث يصعب للغاية الحصول على لاعبي خط وسط دفاعيين رفيعي المستوى.

ومع ذلك ، يعتقد برشلونة أن نيكو جونزاليس شاب يمكنه أن يرتدي حذاء قائد منتخب إسبانيا.

قال فرانسيسكو تشافيير جارسيا بيمينتا ، المدرب السابق لبرشلونة ب ، لموقع جول عن صاحب الـ19 عامًا: "إذا كنا نسعى للتميز في برشلونة ، فسيكون نيكو بديلاً لبوسكيتس لسنوات عديدة".

كان جارسيا بيمينتا هو المدرب الذي منح نيكو أول مباراة احترافية له عندما ظهر لأول مرة مع برشلونة ب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني عن عمر يناهز 17 عامًا في عام 2019.

من هناك ، أصبح لاعبًا أساسيًا قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم 2021-22 ضد ريال سوسيداد.

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

بدا نيكو، نجل فران لاعب خط وسط منتخب إسبانيا الأسطوري السابق في ديبورتيفو لاكورونيا ، أنه قادر على أن يصبح لاعب كرة قدم ، على الرغم من أن خطواته الأولى في اللعبة لم تكن دائمًا سلسة.

بدأ تعليمه الكروي في نادي مونتانيروس الجاليكي ، لكنه لم يلعب على ملاعبه الداخلية ، ويُقال أنه قضى ما يقرب من عام بعيدًا عن اللعبة قبل إقناعه بالعودة من قبل والديه.

قادرًا على التحرك في الخارج واللعب مع الأولاد أكبر منه بعامين ، بدأ نيكو في النهاية في العثور على المتعة في اللعبة ، وعندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا لفت انتباه برشلونة بعد أن لعب ضدهم وريال مدريد في شبابه في البطولة التي أقيمت في مدينة فيلاجارسيا دي أروسا الساحلية.

انطلق برشلونة إلى نيكو ، وانتقلت عائلته إلى كاتالونيا لتكون بجانبه عندما بدأ التدريب في لا ماسيا ، وشق طريقه عبر فرق الفئات العمرية المختلفة.

انضم بالفعل إلى البلاوجرانا باعتباره رقم 8 ، ولكن أصبح واضحًا لمدربيه في السنوات الأخيرة أنه كان أكثر ملاءمة للعب كمحور خط وسط ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى طول جسمه (6'2 "/ 188 سم) والثقة عند الاستحواذ.

قال فران أرتيجا ، الذي درب نيكو طوال فترة وجوده في لا ماسيا ، لموقع جول: "على الرغم من حقيقة أنه لعب لسنوات عديدة كـ" لاعب خط وسط "داخلي ، إلا أننا كنا نرى أنه لاعب محور".

"إنه لاعب فائق الذكاء ، ليس فقط على مستوى كرة القدم ، ولكن أيضًا على المستوى الأكاديمي. إنه موهوب للغاية ، وهذا ينعكس في الملعب. سيكون لديه عملية تعلم سريعة."

سيتم تعزيز هذه العملية فقط من خلال الحصول على فرصة للتعلم من بوسكيتس ، أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في هذا المركز على الإطلاق ، حيث تم دمج نيكو في فريق رونالد كومان على مدار الصيف.

كان كومان يراقب الشاب بالفعل لمدة عام تقريبًا بعد أن ترددت شائعات أنه سأل ، "من هذا الفتى الأشقر؟" عند مشاهدة نيكو لأول مرة خلال مباراة فريق الشباب في بداية حملة 2019-20.

ومع ذلك ، كان على برشلونة أن يناضل من أجل الاحتفاظ بالمصنف الموهوب رقم 6 قبل ربطه بعقد جديد مدته ثلاث سنوات في يوليو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو (430 مليون جنيه استرليني / 585 مليون دولار).

وبحسب ما ورد ، حرص مانشستر سيتي ، حيث عمل فران سابقًا كمدرب للشباب ، على إحضاره إلى استاد الاتحاد الموسم الماضي ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أبدت فيها الأندية الإنجليزية اهتمامًا بالتعاقد معه.

وقال فران في وقت سابق من هذا العام ، مع تقارير من ذلك الوقت تشير إلى أن كلاً من السيتي ومانشستر يونايتد كانا يتطلعان للاستحواذ على نيكو: "في سن 16 ، تلقى عروضًا رائعة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ضاعفت العرض الذي قدمه برشلونة بمقدار 10 مرات".

اختار البقاء في إسبانيا ، وهو الآن يجني الفوائد حيث بدأ في ترك بصمته في كامب نو.

في ظهوره الثاني فقط مع الفريق الأول ، تم تمييزه من قبل مدرب خيتافي ميشيل جونزاليس لأنه لعب دورًا رئيسيًا في برشلونة حيث حقق فوزه 2-1 بعد أن نزل نيكو من مقاعد البدلاء "لإبطاء وتيرة المباراة" ، ومن المتوقع أن يكتسب المزيد من الفرص ، بغض النظر عما إذا كان كومان سيبقى كمدرب لفترة أطول.

يقول جارسيا بيمينتا: "أنا مقتنع بأنه سيكون لاعباً مهماً. سوف يقوم بعمل جيد ، لأنه يتمتع بمكانة لاعب برشلونة."

يوافق أرتيجا ، رغم حرصه على توخي الحذر بشأن كل اللاعبين الشباب في برشلونة هذا الموسم ، قائلاً: "تشافي وإنيستا استقروا في الفريق الأول بعمر 23 أو 24 عامًا ، بينما نيكو يبلغ 19 عامًا فقط. الوحيد الذي فعل ذلك هو ميسي.

"إنه [نيكو] ، رغم ذلك ، موهوبًا للغاية ، فهو ذكي جدًا ولياقته البدنية مثالية. معه ، لدينا فرصة لبناء لاعب كرة قدم مذهل."