شيرينجهام عن بوجبا: كان يستطيع التألق مع جيل فيرجسون الذهبي

إشادة كبيرة يتلقاها بوجبا من أسطورة النادي الإنجليزي وأحد أبطال الثلاثية الشهيرة

يرى تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، كان بإمكانه التألق مع الجيل الذهبي للنادي.

بوجبا تعرض لحملة انتقادات شديدة في بداية الموسم الحالي، بعد المستوى السيء ومشاكله مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.

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ومع رحيل مورينيو عن الفريق، اختلف مستوى بوجبا تماماً، حيث أصبح أحد أهم العناصر لدى المدرب المؤقت أولي سولشار.

وقال شيرينجهام عن تألق بوجبا:"أعتقد أنه كان يمكنه التألق معنا في جيل 1999 الشهير".

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وأضاف:"كان سيشعر وقتها بالكثير من التواضع لتواجد مجموعة من حوله تستطيع تحفيزه ومنحه النصائح السليمة في الملعب".

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وتابع:"أحياناً بعض اللمحات الفنية تجعلك تنجو من مشاكلك داخل الملعب ولكن ليس في كل الأوقات".

جدير بالذكر أن شيرينجهام كان أحد أبطال جيل الثلاثية لدى مانشستر في 1999 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ومجموعة من الأساطير أبرزهم ديفيد بيكهام، بول سكولز وريان جيجز وبيتر شمايكل وروي كين.