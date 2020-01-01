شيرار: يجب أن ينضم مبابي لنيوكاسل

هل يضحي مبابي بريال مدريد من أجل البريميرليج؟

قال آلان شيرار أحد أبرز أساطير كرة القدم الإنجليزية والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز إن كيليان مبابي عليه الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى البريميرليج.

وكان مبابي قد أصبح عنوانًا للجدل حول اقتراب رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية والانتقال إلى ريال مدريد وتحقيق حلم طفولته وحلم زين الدين زيدان.

وحول ذلك، وعلى عكس التكهنات التي تمنح ريال مدريد الأولوية فيما يخص مبابي، قال آلان شيرار إن البريميرليج سيكون الخطوة الأمثل للنجم الفرنسي الشاب.

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وأضاف مازحًا: "بالطبع النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يمكن أن أرى مبابي في صفوفه وأن يرتدي قميصه هو نيوكاسل الحبيب"

وتابع في تصريحات لكانال بلس: "أود بشدة أن يأتي كيليان مبابي إلى إنجلترا، بمهارته وثقته وإمكانياته المميزة جدًا، وجميع الأهداف التي يسجلها، سيكون بالطبع إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي الممتاز"

وحول أفضل مهاجم فرنسي لعب في البريميرليج قال شيرار: "بالطبع هناك العديد من اللاعبين المميزين ولكنني أعتقد أن الفرنسي الأفضل في كل العصور كان تييري هنري"

وأردف: "عندما لعبت ضده، كانت مباراة داخل المباراة. لم أكن أريده أن يسجل وهو لا يريدني أن أسجل. لم أكن أريد أن يفوز فريقه، لكنني أحترمه كثيرًا"

وأكمل: "بالإضافة إلى المباريات الخاصة بيننا لقد حصل على لقب الهداف أكثر مني خلال منافستنا، أكن له احترامًا كبيرًا لكونه لاعب كرة قدم مميز وفريد ورائع"

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يذكر أن آلان شيرار قد أفصح عن تفاؤله بشأن الخطوة التي يستعد نيوكاسل يونايتد لاتخاذها بأن يصبح تحت ملكية صندوق الاستثمار السعودي.