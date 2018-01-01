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شوبير: الاتحاد السكندري عودنا على المفاجآت

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ahmed shobeir
الاتحاد السكندري يواجه الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قرعة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، مثل مباراة الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري، والوصل الإماراتي أمام أهلي جدة السعودي، والنجم الساحلي التونسي أمام الرجاء المغربي والمريخ السوداني أمام مولودية الجزائر.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عقب مراسم القرعة: "البطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، وبطولة مليئة بالمفاجآت".

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وأضاف: "اعتادنا على المفاجآت من الاتحاد السكندري، وأتمنى أن يستمر في البطولة ويحقق لقبها ويمر من الهلال السعودي".

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه الشكر لتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ودولة الإمارات على تنظيم القرعة.

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ويواجه الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، الفائز من مواجهة الوصل وأهلي جدة، ويواجه الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنجم الساحلي، الفائز من مواجهة المريخ السوداني ومولودية الجزائر.

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