ربع نهائي كأس زايد - الهلال يواجه الاتحاد السكندري وديربي شمال إفريقي

قرعة قوية لدور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أسفرت قرعة دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، عن مواجهات قوية، في المراسم التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويتواجد في قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، كلًا من الهلال والأهلي السعوديين، والرجاء البيضاوي المغربي، والنجم الساحلي التونسي، والاتحاد السكندري المصري، والمريخ السوداني والوصل الإماراتي ومولودية الجزائر.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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1 – الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري

2 – الوصل الإماراتي أمام أهلي جدة السعودي

3 – الرجاء البيضاوي المغربي أمام النجم الساحلي التونسي

4 – مولودية الجزائر أمام المريخ السوداني

والفائز من المباراة الأولى سيواجه الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، وأيضًا الفائز من المباراة الثالثة يواجه الفائز من المباراة الرابعة.