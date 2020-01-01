شمايكل: دي خيا عليه أن يرد على الانتقادات بطريقة إيجابية

نصائح من أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد لدي خيا

يرى بيتر شمايكل، أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد، ان غياب التركيز يؤثر على مستوى دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق، مشيراً إلى أن الإسباني عليه أن يرد على الانتقادات بطريقة إيجابية.

ويستعد دي خيا لحراسة مرمى الشياطين الحمر، في مواجهة الجار مانشستر سيتي بعد قليل في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليج.

وقال شمايكل في تصريحات تلفزيونية: "حينما يكون هناك حارس مرمى ناجح لعديد من المواسم، فلا يمكن أن تشك في هكذا حارس".

المزيد من الفرق

وأضاف: "على دي خيا أن يرد بطريقة إيجابية على تلك الانتقادات، أنا لا أشك فيه، فجميع الحراس عليهم أن يتعلمون من أخطائهم".

وتابع: "الفريق يتغير تحت قيادة سولشاير، وعلى دي خيا مواكبة هذا التغير ويتبع النسق العام، وعلى المدافعين مساعدته في الدفاع عن المرمى".

سولشاير: الفوز على سيتي؟ لن تجد الثقة في الثلاجة

وأتم تصريحاته قائلاً: "غياب التركيز يؤثر على مردود حراس المرمى، ولكني سعيد بالأداء الذي يقدمه دي خيا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع من ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل سيتي المركز الثاني من الترتيب برصيد 57 نقطة.