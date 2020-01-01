سولشاير: الفوز على سيتي؟ لن تجد الثقة في الثلاجة

مصطلحات غريبة من المدرب النرويجي

أصر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أولي سولشاير أن مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، لا تدور حول المدربان فقط بل تدور حول 22 لاعباً في أرض الملعب.

مانشستر يونايتد يلاقي مانشستر سيتي اليوم في ديربي المدينة في الجولة 29 من البريميرليج على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في حوار للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "بالنظر إلى كل ما قدمناه في الموسم فإن مباراة مانشستر سيتي في الدور الأول كانت أفضل أداء لنا هذا الموسم".

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وأضاف: "أعتقد في بعض الأحيان أن الأمر كان الأفضل لنا طوال الموسم، قدمنا 30 دقيقة رائعة في المباراة مثلنا كرة القدم في أفضل مستوياتها".

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أردف: "مباراة اليوم تمثل أهمية كبيرة لنا في في المنافسة على المركز الرابع، نتطلع للفوز من أجل التقدم، الأولاد واثقين في الفوز بالمباراة، أنت لا تأتي بالثقة من الثلاجة، بل تأتي من المباريات".

وتابع: "تفوقي على جوارديولا ليس بيدي بل هو بين أقدام اللاعبين الذين استطاعوا الفوز على السيتي هذا الموسم، الأمل الذي لدينا هو الذي يدعمنا في المباريات، أنا لم أهزم بيب بل اللاعبين هزموا مانشستر سيتي".

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وأتم: "كان لدينا في مباراة الذهاب بملعب الاتحاد 5 آلاف مشجع، ولكن اليوم سيكون لدينا 75 ألف مشجع هو أملنا وقوتنا في ديربي اليوم الذي أحب أن أسميه بمباراة الأمل".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.