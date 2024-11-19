شماتة في السعودية؟ .. رد فعل غريب من مانشيني بعد هزيمة كتيبة رينارد أمام إندونيسيا

هزيمة مفاجئة للأخضر أمام إندونيسيا، تعقد موقفه في التصفيات، ومدربه السابق يثير الجدل بتصرفه!

يبدو أن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني المقال من تدريب المنتخب السعودي الأول، سعيد بسقوط الأخضر أمام إندونيسيا بعدما استغنى عنه اتحاد القدم قبل ثلاثة أعوام من نهاية عقده!

الأخضر السعودي تلقى هزيمة مفاجئة اليوم الثلاثاء، أمام إندونيسيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليتعقد موقفه في التأهل لنهائيات الحدث العالمي.

وبينما نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نتيجة المباراة عقب نهايتها، قام مانشيني بالإعجاب بمنشور الهزيمة، في تصرف غريب، قد ينم عن شماتته في الوضع من بعد رحيله.

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هذه المباراة هي الثانية لخليفة مانشيني في تدريب المنتخب السعودي؛ الفرنسي هيرفي رينارد، بعدما كان قد تعادل في الجولة الخامسة أمام أستراليا سلبيًا دون أهداف.

وكان الاتحاد السعودي قد أقال مانشيو، نظرًا لتراجع الأداء بشكل ملحوظ تحت قيادته، بجانب النتائج التي لم تكن مرضية، فمنذ تولي الإيطالي المسؤولية في أغسطس 2023 وحتى إقالته في أكتوبر الماضي، قاد الأخضر في 18 مباراة، فاز بسبع منها، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم.

وحاليًا ومع مرور ست جولات من التصفيات الآسيوية، تحتل السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متساوية مع أستراليا "الوصيفة" وإندونيسيا "المركز الثالث"، والصين "المركز الخامس"، لكن صاحبة المركز الثاني لم تخض مباراة هذه الجولة بعد، إذ مقرر أن تلتقي بالبحرين "متذيلة الترتيب بخمس نقاط"، مساء اليوم الثلاثاء.