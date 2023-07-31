بعد شكوى النصر ورونالدو .. الزمالك يفتعل مشكلة جديدة في كأس الملك سلمان ويهدد بـ"الانسحاب"!

بطلها الزمالك.. أزمة جديدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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افتعل نادي الزمالك المصري، أزمة جديدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ وهذه المرة خلال مواجهة الشباب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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الزمالك يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من عملاقي السعودية النصر والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقًا لموقع "يلا كورة" المصري، هدد محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الزمالك، بـ"انسحاب" فريقه من مباراة الشباب؛ بعد احتساب الحكم الليبي عبد الواحد حرويده، ركلة جزاء للنادي السعودي.

وقال شيكابالا للحكم الليبي: ""يا كابتن.. يا كابتن.. عايزين تكسبوهم؟، لو عايزين تكسبوهم نخرج!!"؛ في اتهام صريح بمساعدة الليث، على الفوز في المباراة.

وقبل هذه الواقعة.. افتعل نادي الزمالك، أزمة مع النصر وأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، عندما قدم شكوى ضدهما؛ بسبب عدم قدرة لاعبي العملاق المصري، على استخدام صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، في فندق إقامة الفريقين.

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وحسب فضائية "العربية" في وقتٍ سابق من صباح اليوم، تم منع دخول لاعبي القلعة البيضاء، لصالة الألعاب الرياضية؛ بسبب تدرب رونالدو بها، وسط حراسة أمنية مشددة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وبأربعة أهداف دون رد، على الاتحاد المنستيري.

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