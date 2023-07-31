الزمالك يشتكي النصر وكريستيانو رونالدو .. والاتحاد العربي يتدخل!

الزمالك يقع في مجموعة واحدة من كأس الملك سلمان مع النصر

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كشفت عدة مصادر صحفية عن تقدم الزمالك بشكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة بسبب النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو.

النصر والزمالك يُقيمان في فندق واحد داخل مدينة الطائف التي تحتضن مباريات المجموعة الثالثة، ويتدرب نجوم الفريق السعودي في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالفندق، كما يُجري رونالدو تدريبات منفردة في أوقات مختلفة وسط حراسة مشددة من أمنه الخاص.

قناة العربية السعودية أوضحت أن الأزمة بدأت بعد رفض إدارة الفندق طلب الزمالك التدرب في صالة الألعاب الرياضية الموجودة به نظرًا لاستخدامها من جانب النصر ورونالدو، وهو ما أغضب جمال عبد الحميد رئيس البعثة المصرية وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

عبد الحميد توجه للاتحاد العربي وطلب الاجتماع مع المسؤولين لحل تلك الأزمة، خاصة أنها على حد قوله تُعطل عمل المدير الفني خوان أوسوريو، وقد تدخل المسؤولون بالفعل وحلوا الأمر بتحديد مواعيد لتدرب الفريقين في "الجيم".

يُشار إلى أن الزمالك سيُواجه الشباب مساء اليوم الإثنين فيما سيلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي.

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